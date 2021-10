Moeder van Snoop Dogg overleden: “Ze was een engel”

Saartje Vanden­dries­sche overleeft drie weken lang in het wild met bushcraf­ter: "Moment dat je het bos in trekt, is het mooiste"

Vanaf donderdag 28 oktober kan je op Eén kijken naar de bosavonturen van Saartje Vandendriessche en de ervaren bushcrafter Mike De Roover. In 'Saar in het Bos' trekken ze drie weken lang door een bos in La Roche-en-Ardenne en gaan ze helemaal 'back to basics'. Hoe hebben de twee hun avontuur overleefd? Daniël zoekt het uit in een nieuwe 'Showbits'.