Moeder van Pommeline ondergaat zware rugoperatie: “Maar de nodige rust kan veel wonden dichten” Redactie

19 februari 2020

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz ’t Zijn lastige tijden voor ex-‘Temptation’ Pommeline (25). Haar mama Chantal moest een zware rugoperatie ondergaan. Maar Pommeline heeft het zo druk met haar nieuwe tattoozaak, dat ze moeilijk een gaatje vond om op ziekenbezoek te gaan. Ze besloot uiteindelijk om haar zaak een dag te sluiten, maar dat is haar zuur opgebroken. Dat schrijft weekblad TV Familie.

“Waarom open je dan in godsnaam een eigen zaak?!” vindt een boze klant die voor een gesloten deur stond. “Je kan niet je winkel sluiten sluiten om je moeder op te zoeken, hoor... Misschien komen er wel mensen uit Nederland voor jouw zaak, en dan lezen ze daar op een A4'tje met taalfouten dat je er niet bent. Ik geef je twee jaar, dan is je shop dicht.”

Onrespectvol

“Dit is zo onrespectvol”, aldus Pommeline in het weekblad. “Mijn mama ligt al twee weken in het ziekenhuis en ik heb haar nog niet kunnen bezoeken. Ik heb het zo druk met m’n zaak, ik moet alles alleen doen.” Plus: ze moet ook aan haar eigen gezondheid denken. Zoals bekend lijdt Pommeline aan de darmaandoening colitis ulcerosa, en zoveel stress is daar nefast voor.

Intussen is mama Chantal gelukkig weer thuis. Ze heeft wel nog veel pijn en moet van de dokters platte rust nemen. “Ik kan geen vijftien minuten aan een stuk rechtzitten”, zegt ze. “Maar de nodige rust kan veel wonden dichten, hé. De operatie was zwaarder dan gedacht. Ik zit nu van boven tot onder vol met metaal. Ik moet de moed bij elkaar houden en proberen positief te blijven, maar het zijn heel harde noten om te kraken, pfff.”