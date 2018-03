Moeder van Piet Huysentruyt, 'de bomma', verliest strijd tegen kanker Redactie

28 maart 2018

13u16 115 Showbizz Denise Creupelant, de 79-jarige moeder van tv- en chefkok Piet Huysentruyt, en in Vlaanderen bekend als ‘de bomma’ is overleden. Ze verloor de strijd tegen leverkanker.

Het trieste nieuws komt uitgerekend op het ogenblik dat de sterrenchef zijn wereldtour met ‘Likoké’, waarbij hij o.a. in Japan en Zuid-Afrika een pop-uprestaurant runde, heeft afgerond. "Ik heb vorige week telefoon gekregen van mijn familie", vertelt Piet. "Ik zat op dat moment nog in Zuid-Afrika. Als ik haar nog wilde zien moest ik snel terugkeren, klonk het. Ik heb nog een week bij haar kunnen zitten. Deze nacht is ze dan in alle stilte vredig ingeslapen."

Het was Huysentruyt zelf die eind vorig jaar op Radio1 bekend maakte dat zijn moeder voor de tweede keer vocht tegen kanker. Meteen maakte hij ook bekend dat hij het ‘nieuws’ discreet wilde houden. "Natuurlijk zeg ik het nu op radio, maar ik zou iedereen willen oproepen: laat ons moeder gerust!", klonk het toen. Huysentruyt ging toen zes weken bij zijn moeder, die pas herstelde van borstkanker, logeren. "Ze is heel goed, heel sterk. Ze zal strijden tot ze weer de oud is. Dat is typisch ons moeder. ’t Is een dullen, zeggen ze in het Westvlaams, een vechter".

Uiteraard vertrok Piet Huysentruyt met een bang hart voor zijn wereldtour, maar hij was toch gerust. "Ik heb de mooiste en beste mama ter wereld en ze is in goede handen", klonk het bij Piet.

Congo

Amper negentien was Denise Creupelant toen ze in 1959 haar man naar Congo volgde. Denise en haar gezin moesten er echter al snel vluchten en alles wat ze hadden achterlaten. Haar man Walter kwam deze tegenslag nooit te boven. Denise leerde haar man Walter Huysentruyt kennen in 1958. Amper zes weken later waren ze al getrouwd. Ze volgde hem naar Congo, waar hij een koffieplantage had. Haar ouders waren helemaal niet blij dat ze koos voor het avontuur in onze Belgische kolonie. Twee jaar later was het al voorbij. De revolutie brak uit, de Congolezen wilden onafhankelijk worden. Samen met Walter sloeg ze, toen ze zwanger was van haar dochter Jo, op de vlucht naar België. Hier aangekomen moesten ze van nul een nieuw leven opbouwen. Denise zette zich over de mislukking in Congo, haar man Walter kwam de klap nooit echt te boven.