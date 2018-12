Moeder van Marco Borsato raakt niet hersteld van schouderoperatie: “Mijn arm laat het afweten” KD

Bron: ANP 1 Showbizz Mary Borsato, de 73-jarige moeder van Marco Borsato, heeft nog veel pijn na de schouderoperatie die ze in juni moest ondergaan."Ik ben weer volop in de winkel aan het werk, maar die ene arm laat het gewoon afweten", vertelt Mary aan Shownieuws.

"Daar kan ook niets meer aan gedaan worden, dus ik moet me er gewoon bij neerleggen. Dat heb ik ook gedaan. Ik kijk alleen nog maar wat ik wel kan en niet wat ik niet kan.” Hoewel het naar eigen zeggen verder heel goed gaat, kan ze nog niet alles doen. "In principe ben je wel een soort van invalide. Je moet met alles rekening houden wat je doet. Als ik kook, gebruik ik alleen kleine steelpannetjes, want een gewone pan kan ik niet tillen. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden."

Mary Borsato brak in april haar schouder bij een val in het pand van haar bruidsmodezaak. Tijdens een schouderoperatie, waarbij pennen uit haar schouder werden gehaald, liep ze een flinke infectie op.