Moeder van Marco Borsato gelooft nog in zijn relatie: “Het komt goed met Leontine”

TV Jani vertelt voorzich­tig over zijn relatie­breuk: “Soms moet je gewoon drie dagen kwaad zijn, maar wij deden dat niet”

14 april Na twaalf jaar hebben Jani Kazaltzis (42) en zijn vriend vorig jaar een punt gezet achter hun relatie. Veel wilde Jani destijds niet zeggen over zijn relatiebreuk, maar in de laatste aflevering van ‘Kat zonder grenzen’ vertelt hij voorzichtig waarom het is fout gelopen. “Wij hadden gewoon geen tijd om ruzie te maken”, klinkt het in de preview van de aflevering.