Moeder van Dwayne ‘The Rock’ Johnson betrokken bij zwaar auto-ongeval: “Ze is een overlever”

BV Na 40 dagen keert Rani De Coninck terug naar ‘Joe’: “Morgen probeer ik weer live te gaan met al het verdriet in mijn hart”

“Ik vind mijn ‘reason to smile’ even niet meer”, biechtte Rani De Coninck (52) een tijdje geleden op. Een nodige radiopauze van zes weken volgde, en die wierp zijn vruchten af. Vanaf morgen is Rani opnieuw te horen op ‘Joe’, en dat vanuit de bergen. Dat kondigde ze zelf graag aan met een mooie boodschap. “Mijn verdriet van vroeger is niet verdwenen door mijn periode van ‘radiovasten’. Nee, juist niet. ‘t Is verdriet van vandaag geworden.”

