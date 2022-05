Moeder van Blac Chyna zet crowdfundingactie op poten voor rechtszaak tegen de Kardashians

Blac Chyna sleepte de familie van haar ex-verloofde Rob Kardashian voor de rechter omdat zij haar televisiecarrière zouden hebben kapotgemaakt. De influencer was in 2016 samen met Rob te zien in realityshow ‘Rob & Chyna’, een spin-off van ‘Keeping Up With The Kardashians’. Daarvan zou volgens Chyna een tweede seizoen komen, maar de Kardashians zouden daar na haar breuk met Rob een stokje voor hebben gestoken.