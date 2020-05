Moeder van betreurde boer Wim uit ‘Boer zkt. Vrouw’: "Eindelijk had hij het geluk gevonden. En nu is alles voorbij"

Showbizz

Wim Leroy (47) was met zijn lange haren het buitenbeentje van het tweede seizoen van 'Boer zkt vrouw' . De rock-'n-rollboer uit het Pajottenland toonde zich in het programma stapelzot van zijn trekpaard 'Fauveken', maar was minstens even zot van zijn motor. Dinsdagavond is hij verongelukt in 'zijn' Pepingen. Op een paar honderden meters van zijn huis botste hij op een wagen die wilde afdraaien. Hij was op slag dood.