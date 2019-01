Moeder maakt zich zorgen om Dotan: “Zelfs tijdens de feestdagen niets van hem gehoord” SD

07 januari 2019

15u51

Bron: ANP 2 Showbizz Zanger Dotan (32) heeft ook met kerst en rond de jaarwisseling niets laten horen aan zijn moeder Patty Harpenau. Ze vreest dat haar zoon depressief is. “Ik maak me zorgen, zeker als ik op sociale media zie dat hij berichten plaatst met zwarte hartjes”, zegt ze tegen De Telegraaf.

De muziekcarrière van Dotan zit in het slop sinds zijn ‘trollenaffaire’ in april. De Volkskrant onthulde toen hoe de zanger zijn imago als weldoener probeerde op te poetsen met nepberichten over fans die hij in het vliegtuig trof en een speciale actie voor een kankerpatiëntje na een optreden.

Harpenau vreest dat het sindsdien bergafwaarts is gegaan met haar zoon. “Ik weet dat hij contact heeft met zijn vader in Israël en ook lang bij hem geweest is. Maar verder kan ik maar niet inschatten hoe het nu werkelijk met mijn kind is”, laat de moeder van Dotan weten.