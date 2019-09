Moeder Kevin Janssens was slachtoffer van partnergeweld: “Ik ben altijd bang geweest dat ik ook zoals mijn vader zou worden” SDE

04 september 2019

23u10

Bron: VIER 1 Showbizz Volgens cijfers zou 1 op 5 mensen het slachtoffer zijn van partnergeweld. Dat bleek ook zo te zijn bij ‘Gert Late Night’, want acteur Kevin Janssens vertelde hoe zijn moeder mishandeld werd door zijn biologische vader.

“Ik was nog heel jong toen”, vertelde Kevin Janssens in ‘Gert Late Night’. “Toen ik drie jaar oud was, ging mijn mama weg bij mijn biologische vader omdat hij erg agressief werd als hij gedronken had. Mijn moeder kreeg er af en toe klop van.” En dat had soms verregaande gevolgen: “Ik weet dat hij haar een paar keer in de buik gestampt heeft toen ze zwanger was van mij. Na de geboorte zijn er toen complicaties geweest”, vertelde Kevin.

Zelf heeft de acteur nooit slagen gekregen. “Ik heb het niet bewust meegemaakt, en voor alle duidelijkheid: ik heb zelf ook nooit slaag gekregen. Maar ik kan me wel nog heel vaag dingen herinneren van ruzies. Drie jaar is heel belangrijk als kind, hé. Dan blijven er veel dingen hangen." En het geweld heeft blijvende sporen achtergelaten. “Ik heb het daar als jonge gast wel heel moeilijk mee gehad. Dat zijn dingen die blijven hangen in je opvoeding, omdat je vijftig procent van je moeder erft, en vijftig procent van je biologische vader. Ik ben altijd bang geweest dat ik misschien ook zo zou worden. Daarom heb ik geen enkele verslaving. Ik heb daar altijd heel erg op gelet, want dat zijn dingen die je meeneemt.”

Toen hij drie jaar was, had zijn moeder de moed om bij zijn vader weg te gaan. “Ik ben haar daar heel dankbaar voor”, gaf Kevin toe. “Ze is toen naar mijn stiefvader gegaan - ze waren toen vrienden. Mijn stiefvader heeft haar opgevangen en ondersteund. Het bleek de beste beslissing van haar leven.”

