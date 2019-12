Moeder André Hazes dolblij met z'n nieuwe vriendin: "We appen elkaar voortdurend" Redactie

09 december 2019

00u00 0 Showbizz Terwijl André Hazes (25) met zijn nieuwe liefde Bridget Maasland (45) genoot van een romantisch weekend in Parijs, heeft zijn moeder Rachel Hazes (49) voor het eerst gereageerd op de liefdesperikelen van haar zoon. "Bridget is echt leuk." Jarenlang wisselden moeder en zoon nochtans geen woord met elkaar, tot hun verzoening twee jaar geleden. Rachel noemt het contact met haar zoon weer "als vanouds".

"We bellen iedere dag en hebben de grootste gein, dat heb ik erg gemist." Over Monique, de ex van André met wie hij een zoontje heeft, is ze minder te spreken. Op de vraag naar het contact met Monique zegt Rachel glimlachend maar kortaf dat er geen is. "Het is allemaal de keuze van André en als hij 100 jaar met haar was geworden, dan was hij dat lekker geworden. Maar het is niet gelukt." Met Bridget heeft ze wel veel contact, zegt ze. "We appen, we bellen met elkaar. Ze is echt leuk en zo gek als een deur. Ik zou goed met haar kunnen leven."