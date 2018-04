Modeontwerpster Diane von Fürstenberg wordt ereburger van Brussel TT

13 april 2018

23u10

Bron: Belga 0 Showbizz Diane von Fürstenberg wordt ereburger van de stad Brussel. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF. De Europese hoofdstad wil met deze onderscheiding de 71-jarige modeontwerpster in de bloemetjes zetten omdat ze met haar modeontwerpen Brussel mee op de wereldkaart heeft gezet.

Diane von Fürstenberg, een in 1946 in Brussel geboren Amerikaanse, is bij het grote publiek vooral bekend voor haar iconische wikkeljurk. In haar carrière mocht ze al kleding maken voor onder meer beroemdheden als Madonna, Jennifer Lopez en Michelle Obama. Voorts gaf ze Hillary Clinton financiële steun tijdens haar presidentiële kiescampagne in 2016. Volgens het Amerikaanse magazine Forbes prijkt ze op de 64ste plaats van invloedrijkste vrouwen ter wereld.

Een datum voor de ceremonie in Brussel ligt nog niet vast.