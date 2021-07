Model met downsyndroom verovert wereldwijd catwalks

TV INTERVIEW. Stefan Dennis, al 35 jaar de boeman in ‘Neighbours’: “Ik weet niet of het een mijlpaal is, of een molensteen rond mijn nek”

9:00 ‘Thuis’, ‘Familie’ en ‘Lisa’ zijn op tv met vakantie en van ‘Mooi en meedogenloos’ worden nu enkel herhalingen uitgezonden. Soapliefhebbers kunnen voor hun portie drama en romantiek enkel nog terecht bij VTM2. Daar loopt naast ‘Sturm der Liebe’ sinds een maand ook het Australische ‘Neighbours’. Stefan Dennis (62) staat daar als enige al van bij de start in 1985 op de set, als boeman Paul Robinson. Wij spraken hem over de voor- en nadelen van een rol in een van de bekendste soaps ter wereld. “Soms is het als acteur lastig om vast te zitten aan één rol.”