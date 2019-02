Model Lily Aldridge bevallen van zoon SD

03 februari 2019

11u58

Bron: ANP 0 Showbizz Victoria’s Secret-model Lily Aldridge (33) en haar echtgenoot Caleb Followill (37), zanger van de band Kings Of Leon, hebben een zoon gekregen. De baby, die dinsdag is geboren, heet Winston Roy Followill.

Aldridge had op Instagram een zwart-witfoto geplaatst van babyvoetjes en onthulde in het bijschrift zijn naam. Later verwijderde ze de post, maar die is nog wel te zien op fan-accounts.

Lily en Caleb trouwden in 2011 en verwelkomden in juni 2012 hun dochter Dixie Pearl. In augustus vorig jaar maakte Lily bekend opnieuw zwanger te zijn, met een foto van zichzelf in bikini zodat het babybuikje goed te zien was.