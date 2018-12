Model Joyce Van Nimmen in zware depressie: “Ik kán niet meer...” MV

26 december 2018

06u00

Bron: TV Familie 1 Showbizz Joyce Van Nimmen (35), ex-Playboymodel en de reisvriendin van Eva Pauwels in het knotsgekke realityprogramma ‘Ciao Bella’ in 2004, heeft recent haar verhaal gedaan op Facebook, en het klinkt niet goed. Naar eigen zeggen zit ze in een diepe depressie.

“Van mijn 18 jaar tot nu ken ik alleen maar vernederingen, uitgelachen worden, ruzie, kleineren, slagen, leugens, bedrog en eenzaamheid”, schrijft ze op Facebook. “En dan nog door mensen waar ik zo van hield en alles voor zou hebben gedaan en deed. Ik ben alles kwijt door drie verkeerde mannen in mijn leven tegen te komen, volledig verkeerd. Foute roddels en foute verhalen doen de ronde door diezelfde foute personen.”

“Ik heb altijd gehandeld uit liefde en diezelfde personen behandel(d)en mij als stront”, gaat ze verder. “Ik heb het gewoon toegelaten, maar ik wil het niet langer onder stoelen of banken steken: ik zit in een heel zware depressie, al meer dan een jaar nu.”

“Ik dacht sterk genoeg te zijn en er terug te staan, maar ik weet me geen raad meer. Want elke dag komt er wel iets bij. Ik ben op, leeg, moe, eenzaam... Niets boeit mij nog. Ik wil er niet over praten, ook niet op chat, noch in de media. Maar dan weten de mensen tenminste waarom ik niet meer lach, buitenkom, grapjes maak.”

“Ik kan de zon en het daglicht niet meer verdragen, elke nieuwe dag doet het hels veel pijn en is het spartelen om hem door te komen. Ik kán niet meer.”

Ondertussen heeft Joyce via sociale media haar Facebookvrienden, Instagramvolgers en anderen bedankt voor hun steun. En ze heeft een foto gepost waarop ze een compleet nieuwe look toont: roze haren, paarse lippenstift en een neusring. “Gewoon... omdat het kan...”, schrijft ze erbij.