Modeblogster Roos over haar verhuis naar Amerika: "Het eerste jaar behandelde de douane me als een crimineel"

14 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Roos Vandekerckhove (35) heeft in Los Angeles een succesvolle carrière uitgebouwd als modeblogster. Een buitenlands avontuur was niet gepland, maar de liefde bracht daar verandering in. In Story vertelt ze over haar verhuis naar de Verenigde Staten.

“Verhuizen naar de Verenigde Staten was een sprong in het diepe. Laurens en ik kenden elkaar net. Maar na drie maanden samenwonen in Vlaanderen, wisten we dat onze relatie goed zat. Toen heb ik beslist om mijn huis te verkopen en Lau na te reizen. Hij had me verzekerd dat ik L.A. tof zou vinden. Gelukkig voel ik me overal snel thuis. En Lau hielp met administratieve zaken en nam me mee naar leuke adresjes. En ik heb snel nieuwe mensen leren kennen.”

Wat vind je zo geweldig aan LA?

Het mooie weer. Mensen zijn daardoor echt gelukkiger. De stad telt ook talloze lekkere restaurants en is op alle vlakken trendsettend. Het is ook fantastisch gelegen: op een paar uurtjes van de skigebieden en een halfuur van het strand.

Emigreren naar de VS is niet zo gemakkelijk. Verliep het bij jou vlot?

Nee, het eerste anderhalf jaar moest ik om de drie maanden pendelen met een toeristenvisum. De immigratiewetten zijn streng. De douane behandelde me haast als een crimineel. Ze willen vermijden dat je er illegaal gaat werken. Ik heb daar echt van afgezien. Dat pendelen was ook pure geldverspilling. Aangezien het tussen Laurens en mezelf echt goed zat, en we beiden beseften dat dit ‘het’ was, heeft hij me onverwachts ten huwelijk gevraagd en zijn we in alle stilte voor de wet getrouwd. Het ging er sowieso van komen, dus hebben we het proces een beetje versneld. Daardoor kreeg ik m’n green card en kon ik hier m’n carrière verder uitbouwen. Het trouwfeest wil Laurens in België en dat moet er nog steeds komen, we hebben het beide de afgelopen tijd gewoon ongelooflijk druk gehad met werk en reizen.

Als modeblogster in een wereldstad zit je op rozen, toch?

Ik doe mijn job doodgraag, maar aan alles zijn nadelen. Ik werk 7 dagen op 7. Ik lig onder contract bij DBA, een van de grootste artiestenbureaus van de States. Ik steek veel tijd, moeite en geld in mijn job. Dat brengt aardig op, ja. Maar een huis in Beverly Hills is nog niet voor meteen. Voor de prijs van een appartement in LA huur je een villa in Brasschaat. Je moet je brood hier dus wel goed verdienen.

Wat mis je uit België?

Vrienden en familie. Ik bel elke dag wel iemand. Dankzij Facetime zijn ze altijd dichtbij. Ook de frietjes mis ik. Of we ooit nog terugkeren? Zeg nooit nooit, maar Lau en ik hebben hier samen iets moois opgebouwd. We denken ook aan een baby, en Los Angeles is een fijne plek om een kind te laten opgroeien.