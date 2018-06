Moddergooien! Deze BV's vochten een ware mediaoorlog uit TDS

07 juni 2018

19u13

Michel Vandenbrande en Peter Van den Berge vochten deze week een fikse ruzie uit op Facebook. De ene maakte de andere uit voor racist, er vlogen serieuze verwijten over en weer. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, want ruzies tussen bekendheden zijn zo oud als de showbizz zelf. Deze conflicten werden uitgevochten in de media.

Gezichten uit 'The Sky Is The Limit'

Michel Van den Brande zorgde niet alleen deze week voor ophef, maar ook bij de voorstelling van het tweede seizoen van 'The Sky Is The Limit'. Hij noemde Kirsten en Harry & Olga toen 'dikke nekken'. En hij voegde er nog aan toe dat "zulke rijkelui niet zijn soort mensen zijn". Uitspraken die hem allerminst in dank werden afgenomen, want meteen kreeg Michel zijn furieuze 'collega's' over zich heen. "Denkt hij dat ik zo'n geweldig leven had tot nu toe? Wat geeft hem het recht om zo over mensen te spreken?", klonk het bij Kirsten. Ook Harry en Olga reageerden scherp op de uitspraken van selfmade man Michel. "Geen slimme zet als zakenman. Zo zal hij nooit een stelling aan ons verhuren", beten zij van zich af.

Tv-gezichten Annemie Struyf & Jelle De Beule

Enkele jaren geleden kocht De Vijver, de holding boven o.a. Woestijnvis, VIER en VIJF. Dat zorgde ervoor dat heel wat vrt-gezichten, onder wie Annemie, mee moesten verhuizen naar de commerciële zenders. Haar verhaal bij VIER was echter van korte duur, want Annemie kon niet leven met de vele reclameblokken tijdens haar programma. En dat viel niet in goede aarde bij 'De Ideale Wereld'-gezicht Jelle De Beule. "Dat wist ze toch op voorhand? Beslist ze na 'rijp beraad' om alsnog te vertrekken. Wees alsjeblieft diplomatisch en houd toch uw muil", sneerde hij. Ook Annemies programma 'In Godsnaam' deelde in de klappen. "Een goed concept, maar wel gemaakt door een journaliste die de wereld vanuit haar westerse en feministische standpunt bekijkt. Randje racistisch haast." Het moddergooien bleef duren, en ook Annemie nam geen blad voor de mond. "'De Fruitfabriek' is tenenkrullend en vrouwonvriendelijk", kraakte ze Jelles fictieve talkshow rond de feestdagen af. Sindsdien blijven de twee elk veilig bij hun zender.

Piet Huysentruyt en Sofie Dumont

Piet Huysentruyt werd in 2012 door VTM aan de kant geschoven als televisiekok en dat zat hem duidelijk erg diep. In het Radio 2-programma De Rotonde had Huysentruyt in 2015 geen goed woord over voor zijn vervangster, Sofie Dumont. “Dat is zoals Lionel Messi vervangen door FC Poelkapelle”, vertelde Huysentruyt, die zelfs weigerde om de naam van Dumont uit te spreken op de radio.

"Ik heb voor ál mijn collega's heel veel respect", was het enige wat Dumont ooit kwijt wou over het voorval. Maar Piet werd na zijn uitspraken serieus op de vingers getikt door Jan Segers, de voormalige VTM-programmadirecteur die nog met hem heeft samengewerkt. Die verspreidde een open een brief in de media waarin hij geen blad voor de mond nam. "Piet, ik stuur je dit bericht omdat trop te veel is. Jij bent, naar eigen zeggen, de Messi van de televisiechefs en Sofie vergelijk je met F.C. Poelkapelle. En ik vermoed niet dat dat als compliment bedoeld is. Messi staat erom bekend altijd aan 'fair play' te doen, en zichzelf niet nodeloos in de spotlights te plaatsen. In dat opzicht lijk je al zeker niet op Messi", schreef hij. "Probeer je rancuneuze karakter beter te verbergen of eventueel zelfs te veranderen, zodat je op een positieve manier kan terugkijken op het fantastische parcours dat je de afgelopen decennia aflegde."

Ex-miss Ilse De Meulemeester & ex-model Phaedra Hoste

Het welles-nietesspelletje tussen Ilse De Meulemeester en Phaedra Hoste hield Vlaanderen maanden bezig. De bal ging aan het rollen toen Glenn Janssens, toen nog Ilses partner, aanpapte met Phaedra terwijl Ilse tegen lymfklierkanker vocht. De twee beleefden een avontuurtje en dat deed de boel ten huize De Meulemeester-Janssens ontploffen. En Phaedra? Die ontkende de affaire in alle talen, hoewel ze nog meermaals gespot werd aan de zijde van Glenn. "Ik weet waar ze gevrijd hebben en dat ze een kind van Glenn wil", verklaarde Ilse in de media.

De situatie bleef escaleren, want Phaedra bleek nadien de liefde te hebben gevonden bij chirurg Nasser Nadjmi, (niet toevallig?) een goede vriend van Ilse. Toch laaiden de gemoederen pas écht hoog op toen Phaedra gedumpt werd. Amper een paar weken later werd ze namelijk alweer gespot aan de zijde van Glenn! Begrijpe wie begrijpen kan, maar het zorgde ervoor dat Ilse en Phaedra geen kans onbenut zouden laten om elkaar in de haren te vliegen.

Ex-missmaker Ignace Crombé & zijn dochter

De bruggen tussen Ignace Crombé en zijn dochter Stephanie werden opgeblazen nadat Ignace zijn huwelijk met mama Miriam voor bekeken hield. Hij besloot Miriam te verlaten voor de toen 25-jarige Patricia Govaerts, bij het grote publiek vooral bekend als zangeres Trisha. Sindsdien lijkt het contact tussen vader en dochter volledig verbroken. "Als hij een sms stuurt, denk ik: daar heb je 'm weer. Meestal is het om commentaar te geven op mijn schoolresultaten. Ik beantwoord die sms'jes nooit", zei Stephanie in een interview.

Later raakten de gemoederen opnieuw verhit toen Axelle, het dochtertje van Ignace en Trisha, op de cover prijkte van het promotieblad van winkelketen Aldi. "Ik mag niet klagen over mijn jeugd. Ik ben nooit model geweest voor de reclamefolder van Aldi", reageerde Stephanie toen droog. Ook toen bleek dat de romance tussen de voormalige Miss Belgian Beauty-organisator en Trisha op de klippen was gelopen, bleef een verzoening uit.

Dj's Pat Krimson en Regi

De ruzie tussen Pat Krimson en Regi was jarenlang een van de grootste vetes binnen de Belgische muziekwereld. Pat en Regi kregen eind jaren 90 ruzie over de intussen overleden Ann Vervoort, destijds de vriendin van Krimson en Regi’s 'zogezegde' zangeres bij Milk Inc. Toen dreigde uit te komen dat dat niet zo was, stelde Krimson Regi voor de keuze: “Of je vertelt dat je al drie jaar de mensen bezeikt, of je zoekt een andere zangeres.”

Krimson vertrok daarop met Ann naar Ibiza. Om Regi te redden van het schandaal, naar eigen zeggen. En ook “omdat ze financieel niet goed zat bij Milk Inc”. Dat Regi toen overal vertelde dat Ann hem had laten stikken, schoot bij Pat in het verkeerde keelgat. Jaren later deelde Pat Krimson nog altijd ferme tikken uit aan Regi tijdens interviews. “Als artiest ben je een hero, als mens een zero”, klonk het nog in 2014.

Pat beschuldigde Regi er ook van dat hij bewust zijn nieuwe muziek uit de ether hield. Regi draaide één nummer wel. Welgeteld 17 seconden, zonder naamvermelding. “Ik mocht niet terugkomen, dat was duidelijk”, klonk het rancuneus. “Ik was er vóór hem. Ik had de hits vóór hij ze had. Ik heb iedereen binnengehaald. En hij heeft mij in alles nageaapt. Hij was een beetje een copycat, hé.”

Zanger Danny Fabry en z'n zoon Danny Junior

De ruzie tussen Danny Fabry en z'n zoon Danny is nog niet bijgelegd. Het conflict begon toen Danny Junior als tiener meespeelde in een erotische film. Een jeugdzonde die leidde tot een eerste breuk met vader Fabry. Maar die ruzie werd een jaar later toch weer bijgelegd. In een interview in Dag Allemaal in maart 1994 vergaf Danny Fabry z'n zoon die misstap. Maar de communicatie tussen de twee was intussen al te ver zoek om nog te herstellen.

Danny Junior ontpopte zich als autoverkoper, nam af en toe nog 'n plaatje op, en opende een volkscafé. "Ik ben ondernemer, ik ben goed bezig. Ik denk dat m'n pa dat wel graag zal horen. En hopelijk stopt de koude oorlog tussen ons dan eindelijk eens", zei Danny Junior vorig jaar in Dag Allemaal. "Ik moet geen geld van hem, niks. Ik wil gewoon weer een beetje contact met m'n vader. Een verzoeningsgesprek zou dus wel mooi zijn, zonder elkaar verwijten in het gezicht te slingeren."

Vader Fabry dacht daar echter anders over. Hij wil geen enkel contact meer met zijn zoon. "Omdat hij altijd de naam Fabry gebruikt. Kijk, hij opent dan een zaak, en als die failliet gaat of zo, komt mijn naam weer in de media. Zo blijf ik almaar in een slecht daglicht staan. En met z'n porno en al die dingen... Ik wil dat niet. Punt. Ik heb m'n besluit daarover genomen: ik doe dat niet. Ik laat het zo."