‘Mock the Week’ stopt na 17 jaar: “We konden niet gekker zijn dan het nieuws al was”

TVZeventien jaar, 21 seizoenen en meer dan 200 afleveringen op de teller. Toch moeten we deze herfst afscheid nemen van het legendarische BBC-programma ‘Mock the Week’. Dat maakte de televisiezender zelf bekend. Ierse presentator Dara Ó Briain (50) verduidelijkt de beslissing: “We konden niet gekker zijn dan het nieuws al was.”

BBC maakte zelf bekend dat de serie na zeventien jaar stopt. “De volgende afleveringen van ‘Mock The Week’ zullen de laatste zijn. We zijn erg trots op de show, maar na 21 series hebben we de moeilijke beslissing genomen om ruimte te creëren voor nieuwe shows.”

Het legendarische programma op BBC Two werd al sinds dag één gepresenteerd door de Ierse komiek Dara Ó Briain. Hij legde de beslissing uit: “De verhalen werden altijd maar gekker. Wereldwijde pandemieën, een scheiding met Europa, nieuwe premiers op korte termijn... Wij konden het niet overtreffen. En dus sluiten we, met spijt in ons hart, de deuren van ‘Dara & Hugh’s Academie voor Baby Comedians’.” ‘Mock The Week’ was een platform voor veel Britse comedians.

De komende en laatste acht afleveringen van de Britse panelquiz zullen in de herfst worden uitgezonden. ‘Mock the Week’ werd voor het eerst uitgezonden in juni 2005. Britse komiek Hugh Dennis was een vaste gast van het programma. Hij werd vaak vergezeld door andere comedysterren, waaronder Chris Addison, Frankie Boyle, Rory Bremner en Russell Howard.

