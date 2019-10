Mo sterft in ‘Thuis’: acteur Noureddine Farihi voelt zich opgelucht HL

31 oktober 2019

20u35 0 showbizz Op de vooravond van Allerheiligen viel in ‘Thuis’ de eerste dode van het seizoen. Mo, de partner van Franks dochter Bianca, overleefde een autocrash in Marokko niet. Een vreemde wending, want het personage van Noureddine Farihi (62) was al 8 jaar niet meer te zien in de soap.

Frank (Pol Goossen) kreeg een akelig telefoontje uit Marokko. Zijn dochter Bianca (Merel De Vilder) was betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval en haar partner Mo was op slag dood. “Natuurlijk was ik verrast dat Mo nog eens opdook in ‘Thuis’, want mijn personage was acht jaar geleden naar Marokko verhuisd en sindsdien had niemand nog iets van hem gehoord of gezien”, zegt Noureddine. “Maar zo werkt soap nu eenmaal. De dood van Mo zet een groot verhaal in gang, dat de volgende dagen duidelijk zal worden. En daar draait het voor de makers om. Toen ze me belden om me te verwittigen dat mijn personage nog een laatste keer ter sprake zou komen, was ik vooral opgelucht. Zo ben ik eindelijk van Mo af.”

Weerkeren

“Zolang Mo nog leefde, bestond de kans dat hij in ‘Thuis’ zou weerkeren. Iets wat ik zelf niet meer zag zitten, want in mijn hoofd had ik dat hoofdstuk al lang afgesloten. Maar de buitenwereld, en dan vooral mogelijke werkgevers, misschien nog niet. Door Mo heb ik zeker een paar rollen en opportuniteiten gemist. Sommige regisseurs willen immers niet samenwerken met een acteur die een VRT-stempel draagt. Voor ik bij ‘Thuis’ aan de slag ging, was ik erg actief bij een theatergezelschap, maar door die soaprol ontstonden er wrijvingen. Het goede nieuws van Mo’s dood is dus dat die problemen nu eindelijk achter de rug zijn.”

Toch heeft de acteur geen spijt van zijn ‘Thuis’-periode, die 12 jaar duurde. “Helemaal niet. Ik blik daar zelfs heel tevreden op terug. Echt een mooie ervaring. Ik heb heel toffe collega’s en crewleden ontmoet. Maar ik kan niet ontkennen dat die rol lang aan mijn lijf is blijven kleven. Ik had er geen rekening mee gehouden dat ik voor die rol een prijs moest betalen.”