MNM-seksuologe van amper 26 is klaar om de nieuwe Goedele te worden: "Ik ben niet verlegen" FVD

20 november 2018

00u00 0 Showbizz Vergeet de bloemetjes en de bijtjes: jongeren krijgen op radiozender MNM elke dinsdag kant-en-klaar seksadvies - rechttoe rechtaan. 'Hoe geef ik mijn vriend een goede blowjob?', bijvoorbeeld. Seksuologe Lotte Vanwezemael is amper 26 maar neemt geen blad voor de mond. "Ik ben niet verlegen."

Iedere generatie haar seksuologen: de babyboomers hebben Goedele Liekens en Rika Ponnet, de millennials Wim Slabbinck. 'Generatie Z' heeft nu 'Seksuolotte'. "Ik dacht: als ik in de media kom, heb ik een catchy naam nodig", lacht Lotte Vanwezemael (26) over haar opmerkelijke bijnaam. "Ik ben niet verlegen, tv en radio spreken me aan." Nu gaat haar droom in vervulling: iedere dinsdag tussen 21.30 en 22 uur zal de twintiger uit Bocholt de seksvragen van jonge MNM-luisteraars beantwoorden. 'Kan je klaarkomen door penetratie bij anale seks? Vanaf welke leeftijd is het oké om porno te kijken? En kan ik een vagina rekken?': dat zijn enkele van de vragen die luisteraars al hebben ingestuurd.

Vanwezemael kijkt op naar iconen als Goedele Liekens - ze heeft al haar boeken. "Ondanks Goedeles 'Sex Tape' (het VIJF-programma waarin koppels een week lang hun leven en relatie filmen, red.) blijft over seks praten voor veel Vlamingen een taboe. Ook bij de jeugd. Ik wil daar verandering in brengen." De twintiger denkt dat er ruimte is voor een jongere seksuoloog, om tieners te adviseren. "Jongeren voelen zich vaak beter begrepen door iemand van hun generatie en gaan zo meer vertellen. Al is dat zeker niet voor iedereen waar. Het is gewoon belangrijk dat de kwaliteit van de hulpverlening goed is."

Wat scheelt er met mij?

De grootste angst die ze bij jongeren ziet, is de vrees om 'abnormaal' te zijn: "Als seksuoloog moet ik hen constant herinneren: 'Neen, je bent zeker niet de enige die zo denkt.' Het kan gaan om een meisje dat zich onzeker voelt omdat ze masturbeert door enkel over haar clitoris te wrijven, terwijl vriendinnen het anders doen."

"Nog een voorbeeld: een koppel dat maar twee keer per maand seks heeft, en denkt dat ze daardoor geen gezonde relatie hebben. Quatsch", zegt ze. "Dat is wellicht de grootste misvatting over seks: dat je het zoveel keer per week moet doen. Mensen proberen zich constant te meten aan het onzichtbare seksgedrag van de ander, aan de norm die door de maatschappij wordt opgelegd. We gaan meteen panikeren als we die niet halen. 'Als de seks niet goed zit, dan onze relatie ook niet', redeneren we. Er zijn koppels die mij vragen: 'We hebben weinig of geen zin om te vrijen, wat scheelt er met ons?' Dan vraag ik: 'Hebben jullie daar last van?' Zolang dat niet het geval is, kan een relatie zonder seks zeker bestaan."

Vanwezemael is naast seksuoloog ook klinisch psycholoog. Eén dag per week werkt ze in een psychologenpraktijk; de andere vier spendeert ze in het CAW Hasselt, waar ze daders van bijvoorbeeld partnergeweld en zedendelicten begeleidt. "Als mijn mediabezigheden dat toelaten, zou ik in de toekomst graag als seksuoloog in een psychiatrie werken", zegt ze. "Heel wat patiënten hebben vragen rond seks, maar die worden aan de kant geschoven. Hebben die mensen dan geen recht op een positieve seksualiteitsbeleving?"

Ideetje van ouders

Zelf heeft de Limburgse alle ruimte gekregen om haar seksualiteit te ontdekken. "Ik heb verschillende relaties gehad waarbinnen ik mezelf op seksueel vlak heb leren kennen. Daar ben ik blij om. Bij ons thuis wordt er heel open over seks gesproken. Mijn ouders hebben me zelfs aangeraden om seksuologie te gaan studeren, ze zagen snel mijn interesse door al mijn Goedele-boeken. (lacht)" (FVD)

Wie een vraag heeft voor Seksuolotte, kan die insturen via generationm.be.