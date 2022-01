MNM-presentator Robin Keyaert is papa geworden (en Ingeborg dus oma): “Ze is zalig!”

TV Tieners op de vlucht voor oorlog en armoede in ‘Telefacts’

Dit voorjaar wordt ‘Telefacts’ op woensdag in plaats van op zondag uitgezonden. In de aflevering van vanavond volgt het actualiteitsprogramma tieners die in hun eentje hun land ontvluchten, op zoek naar een beter bestaan in het Westen. Maar wat de minderjarige asielzoekers zich niet realiseren, is dat ze vaak doffe ellende tegemoet gaan: dichtbegroeide bossen, wilde dieren, honger, mijnenvelden, grenswachters, hekken… Want niemand zit echt op hen te wachten.

5 januari