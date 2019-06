MNM lanceert twee nieuwe stemmen tijdens de zomermaanden MVO

28 juni 2019

10u24 0 Showbizz Vanmorgen werden op jongerenzender MNM twee nieuwe radio-dj’s voorgesteld die tijdens de zomermaanden hun eerste professionele radiostappen zullen zetten. Wanne Synnave uit Antwerpen en Yoren Linsen uit Brugge presenteren vanaf maandag 1 juli afwisselend op maandag, dinsdag en woensdag tussen 20u en 23u uur ‘MNM Summertime’.

“MNM geeft nieuwe radiotalenten graag een duwtje in de rug”, aldus nethoofd Rino Ver Eecke. “Daarom stomen we jaarlijks samen met onze professionele radiomakers een paar nieuwe stemmen klaar die tijdens de zomermaanden op MNM te horen zijn. Ik geloof er sterk in dat die jonge radiowolven de mediamakers van de toekomst kunnen zijn.”

In het verleden zetten ook vaste dj’s als Laura Govaerts, Sen De Paepe en Dorianne Aussems hun eerste radiostappen tijdens de zomermaanden. De nieuwe stemmen komen uit twee projecten, waarin MNM maximaal inzet op jong talent: het studentenproject Student Late Night en de MNM Talentendagen.

Wanne Synnave, 22 jaar, uit Antwerpen

“Het is heerlijk om deze kans te krijgen bij MNM”, zegt Wanne. “Ik liep dit jaar ook stage op de redactie en voelde mij meteen thuis. Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met de tofste luisteraars van Vlaanderen!”

Yoren Linsen, 20 jaar, uit Brugge

“Ik ben heel blij dat ik deel kan uitmaken van het MNM-team!” Zo meent Yoren. “Vooral omdat ik radio mag maken voor leeftijdsgenoten. Uiteraard is het ook een jeugddroom die uitkomt. De mooiste zender van dit land zit in mijn hoogste schuif. Dat ik die schuif nu elke dag mag opentrekken is een voorrecht.”

‘MNM Summertime’ met Wanne en Yoren: vanaf maandag 1 juli afwisselend op maandag, dinsdag en woensdag tussen 20.00 en 23.00 uur op MNM.