MNM lanceert alweer nieuwe, jonge stem KD

13 november 2019

10u31

Bron: VRT 0 Showbizz Vandaag lanceert MNM een nieuwe stem. Alexandra Gadzina (22) uit Kortenberg zet haar eerste professionele radiostappen bij de zender. Alexandra werd vanochtend voorgesteld in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow en beleeft vanavond haar vuurdoop als presentatrice in MNM Late Night.

Alexandra werd ontdekt tijdens de MNM Talentendagen. Ook MNM-dj’s Laura Govaerts, Evelyn De Backer en Yoren Linsen werden op die manier bij de zender binnengehaald. MNM zet al een tijdje in op jong talent. Eerder dit jaar werden twee jonge sidekicks toegevoegd aan De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow nadat Julie Van den Steen haar afscheid had aangekondigd. Julie werd zelf ook als jong talent gelanceerd. MNM zet daarnaast ook in op talentenshows als MNM Rising Star en Urbanice Battle Of Talents. In Student Late Night laat de zender hogeschoolstudenten proeven van radiomaken.