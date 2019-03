MNM gaat weer op zoek naar ‘De Strafste School’ KD

11 maart 2019

11u33

Bron: MNM 1 Showbizz Voor de negende keer al begint op VRT-jongerenzender MNM de spannende strijd om de titel van ‘De Strafste School’. MNM-dj Tom De Cock en vast jurylid Nora Gharib gaan samen met een waaier aan BV’s op zoek naar die ene school waar het voor én na de schooluren aangenaam vertoeven is. Op 7 mei weten we wie het GO! Atheneum in Aalst opvolgt als ‘De Strafste School’.

MNM wil met ‘De Strafste School’ zo veel mogelijk scholieren samenbrengen en engageren om als groep boven zichzelf uit te stijgen. Samen straf zijn, samen grenzen verleggen, talent ontdekken, ontplooien en inspireren: het gebeurt elke dag in duizenden klaslokalen. MNM zet met veel plezier elk jaar een vergrootglas op alle verbondenheid en jeugdig enthousiasme dat leeft in de Vlaamse en Brusselse middelbare scholen.

Scholen kunnen zich op de website van de MNM inschrijven tot 28 maart. 15 geselecteerde scholen krijgen in de week van 23 april Tom, Nora én hun bekende gastjuryleden op bezoek voor een feestelijke rondleiding. De jury bestaat uit ex-‘Idool’-deelnemer Brahim, Imke Courtois, rappers Saïd en Salah, internetfenomeen Stien Edlund en ‘Samson & Gert’-acteur Walter De Donder. Er zetelt ook telkens een leerling uit het Go! Atheneum in Aalst als ervaringsdeskundige in de jury.

De winnaar krijgt de trofee uit handen van minister Hilde Crevits. “Mijn bezoeken aan ‘De Strafste School’ zijn elk jaar opnieuw een hoogtepunt: spannend en vaak een tikkeltje uitdagend.” MNM zal de winnende school ook een jaar lang adopteren. De zender ondersteunt leerlingen en leerkrachten waar mogelijk. Enkele uren na de bekendmaking op 7 mei barst in de winnende school een live radiofeest los.