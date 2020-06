MNM-dj Wanne zocht en vond een roommate via sociale media Redactie

18 juni 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Begin dit jaar ging Wanne Synnave, die samen met Peter Van de Veire en Kawtar Ehlalouch de ochtendshow presenteert op MNM, op zoek naar een leuk appartement en toffe huisgenoot. De radio-dj lanceerde een oproep op sociale media en kreeg maar liefst honderden reacties.

Ook zijn voorwaarden waren heel duidelijk. De roommate moet ertegen kunnen dat de woonst naar Rituals ruikt, de spontane zangsessies van Wanne verdragen en om kunnen gaan met zijn onregelmatige uren. Na heel wat gesprekken – het leek wel een auditie – is Rin de gelukkige geworden. De twee wonen intussen ook al samen. “Eindelijk verhuisd met roommate Rin en superblij met het nieuwe appartement”, laat Wanne weten. “Wij zijn alvast volledig in de ‘Friends’-mood. De gigantische housewarming doen we als het weer mag.”