MNM-dj Tom De Cock verkoopt zakdoeken KD

27 november 2018

21u14 0 Showbizz MNM-dj Tom De Cock heeft een drukke eindejaarsperiode voor de boeg. De zakdoekencollectie van de zaak Huff & Puff, die de radiostem samen met vier vrienden oprichtte, blijkt het hebbeding voor de komende feestdagen.

De puur Belgische zakdoekencollectie van Huff & Puff is een jaar oud. En plots is het alle hens aan dek om aan de vraag naar ecologische designzakdoeken te voldoen. Op enkele weken tijd verdubbelde het aantal verkooppunten in Vlaanderen, laat Tom ons weten. Daar bovenop komt er nu ook nog een samenwerking met een grote partner bij, namelijk de zes urban conceptstores van Juttu. “Als dit zo doorgaat, is onze tienduizendste zakdoek tegen nieuwjaar in zicht. Wie had dat ooit gedacht?”, klinkt het enthousiast bij het vijftal.

“Onze klanten zijn op zoek naar een origineel cadeau, maar ook naar kwaliteit en duurzaamheid”, aldus de radiostem. “Ze willen niet alleen een mooi accessoire, maar ook een zekere authenticiteit doorgeven. Na nieuwjaar willen we ook over de taal- én landsgrens kijken!”