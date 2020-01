MNM-dj Tom De Cock maakt stakende vakbonden VRT met grond gelijk in open brief: “We hebben ze hier nog nooit gezien” KVDS

24 januari 2020

10u36 65 Showbizz MNM-dj Tom De Cock heeft in een open brief hard uitgehaald naar de vakbonden van de openbare omroep. Volgens hem geven die een compleet verkeerd beeld van wat er leeft aan de Reyerslaan. “De VRT staakt niet . Maandag staken de vakbonden ”, klinkt het. “De VRT is véél meer dan dat mysterieuze, eerder bescheiden percentage misnoegde werknemers.”

De brief van De Cock komt er als reactie op de algemene stakingsdag van komende maandag bij de VRT. Die wordt georganiseerd uit protest tegen het ontslag van CEO Paul Lembrechts. De drie vakbonden riepen daartoe op. 24 uur lang zal er een aangepaste minimumprogrammatie zijn. Maar niet iedereen blijkt daarachter te staan.





“Ik werk samen met een veertigtal collega’s elke dag met hartstocht voor MNM, één van de radiozenders (de beste, puur objectief gezien) van jouw openbare omroep”, aldus De Cock. “Onze gemiddelde leeftijd zal ongeveer 30 zijn, en we zijn een veelkleurig zootje: vast in dienst, korte contracten, interim, freelancers met en zonder langlopend contract, betaalde stages, misschien een enkele jolig benoemde ambtenaar. De vakbond hebben we hier nog nooit gezien. En dat gaat prima zo. Er zijn veel verdiepingen op de VRT zoals die van ons.”

Lift

“Of toch; de vakbond moet hier ooit wél eens geweest zijn. Er hing jaren terug een flyer van ACOD aan de lift: ‘Weg met 5 to 9, wij willen terug 9 to 5 werken!’. Ik heb die van de muur getrokken en weggegooid. Respect voor wie effectief 9 to 5 werkt, maar geen enkele radio- of televisiezender ter wereld kan zo functioneren. Die pieken en dalen maken onze job net zo spannend en scherp. Lekker flex onze zin doen: zo werken wij hier het liefst. Sorry, ACOD!”





Volgens De Cock was die flyer echter belangrijker dan hij dacht. “Deze week blijkt dat je alléén een stem in het debat hebt als je #Team9to5 bent. Een stille meerderheid (!) van creatieve, vaak jonge en best tevreden collega’s kan alleen maar toekijken hoe er ook uit hun naam geroepen, geweigerd en gestaakt wordt. Terwijl het nieuws over de tweestrijd aan de top van de VRT ons vooral verveelt, en echt, heus, eerlijk waar niet rechtstreeks raakt. We zijn het gewend om efficiënt te werken en gaan ervan uit dat er ook na de volgende besparingsronde koffie uit de automaat zal komen.” (lees hieronder verder)

“We voelen ons op onze zevende verdieping nooit bedreigd of belaagd”, gaat hij verder. “Dat is geen naïviteit, dat is volwassen rust, ervaring en kalmte. En een stevige dosis bescheidenheid: onze klanten hebben geen boodschap aan gekakel over onszelf.”

De Cock benadrukt dat hij ook liever geen collega’s of programma’s ziet verdwijnen. “Maar de discussie moet nog beginnen. Ons bedrijf had al maanden ideeën kunnen aandragen en een slimme campagne kunnen voeren, maar kwam – voor zover ik weet – nog niet verder dan een volstrekt visieloze visietekst.”

Geruchten

Hij roept iedereen dan ook op om niet meer blind om zich heen te schoppen. “Vakbond, directie én politiek: I’m talking to you. Er is sinds Bert De Graeve niet meer zoveel nood geweest aan vertrouwen, constructiviteit, professionalisme. Een degelijke langetermijnstrategie voor een kanjer van een openbare omroep in een veranderende wereld. Met aan tafel alleen mensen die weten waarover ze spreken. Op basis van feiten en plannen, niet van geruchten.”

Hij betreurt dat er maandag amper iets te horen of te zien zal zijn op de kanalen van de openbare omroep, behalve korte nieuwsbulletins. En Thuis op één, “want dat wil natuurlijk geen enkele vakbondsman missen”, aldus De Cock schamper. “Zonder dat één van onze klanten begrijpt wat we nu precies vragen of willen. Zonder dat we zelf begrijpen wat we vragen of willen.”

Zelf zal hij niet staken maandag. “Onze zender wordt gekaapt. Dus wij timmeren – vrijwillig – vanuit mijn woonkamer vol overgave door aan de VRT van dinsdag. Sorry voor de overlast, en tot dan!”

