MNM-dj Tom De Cock deelt het gênantste dat hij ooit meemaakte op de radio: “Ik heb nadien drie plaatjes van Elvis na elkaar gedraaid om het goed te maken” CD

08 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Elke werkdag loodst de immer opgewekte Tom De Cock (35) de luisteraars van MNM door de avondspits. De radio-dj is ook adoptievader van een dochter van vier en koestert zijn gezinsgeluk. Voor Story gaf hij antwoord op 8 korte vragen in de rubriek ‘Kort & Krachtig’.

1. Met wie zou je graag eens opgesloten zitten in een radiostudio?

“Met Trump, Poetin en Xi Jinping om eens een babbeltje te doen over de wereld. Met Peter Van de Veire om heel hard te lachen. Met Harry Styles of acteur Keiynan Lonsdale, maar dan niet om radio te maken (lacht).”

2. Wat is het gênantste dat je ooit hebt meegemaakt op de radio?

“Aan luisteraar Bruno vroeg ik ooit eens of hij de komedie ‘Bruno’ van Sacha Baron Cohen had gezien. Hij zei van niet, waarop ik hem stevig terechtwees: ‘Ondankbare Bruno, dan maken ze al eens een film met jouw naam en ga je niet eens kijken! Wat is je excuus?’ Waarop Bruno droogjes antwoordde: ‘Ik ben blind.’ Ik heb mijn excuses aangeboden en drie plaatjes van Elvis na elkaar gedraaid, want daar was hij fan van.”

3. Met wie word je weleens verward?

“Met Sam De Bruyn van Qmusic. Een compliment, hoor, want hij is een zeer fijne radiomaker én hij loopt tegenwoordig zelfs marathons. Hashtag spieren!”

4. Zou je op een dag graag in de politiek willen gaan?

“Ik vind dat je niet aan de zijlijn kan staan roepen hoe het beter moet. Dan moet je het zélf doen. Ooit zal dat mijn pad kruisen, maar niet nu. De beste politici zijn zij die een echte toekomstvisie hebben en zich niet met het circus van alledag bezig houden.”

5. Wat zou je nooit durven?

“Ik kan niet goed zwemmen. Mijn dochter van vier zwemt moeiteloos een halve lengte onder water en ik durf niet eens kopje onder. En ik heb het moeilijk met hoogtes. Maar verder zijn er vrij weinig dingen die ik niet eens zou proberen. Het leven is te kort om uitdagingen uit de weg te gaan.”

6. Wat maakt van jou een goede echtgenoot?

“Ik vind vooral dat mijn man een held is omdat hij mijn grillige karakter elke dag verdraagt. Ik ben een akelige perfectionist, zit niet graag stil, praat elk moment dat ik wakker ben en ben soms gefascineerd door de meest onnozele dingen. Maar toch zijn we een sterk team.”

7. Wat is er zo mooi aan adoptievader zijn?

“Dat mijn dochter een fascinerend wezen is met een compleet eigen karakter, dat we elke dag verder ontdekken. Je kan niet zeggen ‘ze zal wel goed zijn met woorden, net als haar vader!’ Wie weet wordt ze topatlete of kleuterjuf. Ze is ook heel erg koppig – extréém koppig – een karaktertrek die mijn man Maarten en ik niet hebben. En voor de rest zijn adoptiekinderen altijd door en door gewenste kinderen. Adoptieouders hebben hard moeten werken voor dat gezinsgeluk.”

8. Op welk talent van een ander ben je gezond jaloers?

“Het talent van Donald Trump om de realiteit te ontkennen én geloofd te worden. Als we dat op flessen zouden kunnen trekken en vervolgens gebruiken om mensen op echte problemen te wijzen, zoals kinderarmoede, klimaatopwarming en godsdienstgekte, dan zijn we er!”