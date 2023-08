MNM-dj's zwaaien de zomer uit in Disneyland Paris

Het is trouwens niet de eerste keer dat de radiozender naar Disneyland Paris trekt. Vorig jaar sloot MNM daar ook de zomer af met het spel ‘The Catch’. In deze megagrote versie van verstoppertje moesten vijftig duo’s zo snel mogelijk twee verstopte dj’s - Robin Keyaert en Dorianne Aussems - proberen te vinden in het Franse resort. Maar om het hen nog een tikkeltje moeilijker te maken, waren er ook twee hunters - Brahim en Astrid Demeure van MNM - in het spel die de deelnemende catchers konden aftikken. Robin werd al na tien minuten gevonden. Hij zat verkleed als cowboy aan de shooting gallery in Frontierland. Twintig minuten later vond een duo luisteraars ook Dorianne. Zij hield ze zich schuil bij een locomotief in Fantasyland.