MNM-dj’s Sander en Cato zijn een koppel

Sven Ornelis schrijft open brief aan premier De Croo en krijgt antwoord: “Beslissing om de horeca te sluiten, is één van de moeilijk­ste uit mijn leven”

17 oktober Radiopresentator Sven Ornelis deelde vanmorgen zijn ongenoegen over de beslissing om de horeca vanaf maandag te sluiten. Dat deed hij in een open brief op zijn persoonlijke blog ‘Would Be Chef’. De brief was gericht aan premier Alexander De Croo en die schreef al snel een antwoord.