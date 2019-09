MNM-dj’s Kawtar en Wanne: “Peter vindt het belangrijk dat we enthousiast zijn en hard werken” CD

07 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Radio Vers bloed in de ochtendshow van MNM. Na het vertrek van Julie Van den Steen kreeg Peter Van de Veire versterking van wing dj’s – zogenaamde vliegende reporters – Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave (allebei 22). Maar beide jonge talenten zouden liefst de studio delen met hun celebrity crush... Shawn Mendes. Dat vertellen ze in een aantal korte vragen in Story.

1. Zijn jullie ochtendmensen?

Kawtar: “Geef mij maar de avond. Ik ben het zo ­gewoon om altijd laat te gaan slapen dat ik tijdens mijn eerste week ochtendshow veel moeite had om op tijd in mijn bed te kruipen. Het opstaan valt ­gelukkig wel heel goed mee.”

Wanne: “Ik durf weleens stevig uit te slapen. Maar het moment dat ik uit bed stap, ben ik meteen wakker en loop ik soms zelfs al te zingen. Tot grote ergernis van de mensen die dan in mijn buurt zijn.”

2. Wat is het eerste dat jullie doen na het opstaan?

Kawtar: “Koffie zetten. Nadien ga ik douchen en tegen dat ik beneden ben om te ontbijten, ruikt heel de keuken naar verse koffie. Heerlijk!”

Wanne: “Ik weet dat het een slechte gewoonte is, maar ik check mijn sociale media. Ik ga om acht uur slapen, dus ik mis een heleboel foto’s en posts die ik ’s morgens moet inhalen. Tien minuten scrollen door Instagram en ik ben weer helemaal bij.”

3. Hoe slapen jullie?

Kawtar: “Ik slaap op mijn buik, en altijd in nachtkledij. Ik vind het ongemakkelijk om zonder kleren te slapen. Ik zwier mijn deken nogal snel van mij af ’s nachts. Stel je voor dat er dan iemand mijn kamer binnenwandelt…”

Wanne: “Ik ben ook een buikslaper, maar ’s ochtends word ik sowieso wakker aan de andere kant van het bed. Met mijn benen ergens op het kussen. Ik slaap in boxershort, ’s nachts wil ik niet te veel kleren aan mijn lijf.”

4. Jullie zijn de sidekicks van Peter Van de Veire. Hoe kunnen jullie scoren bij hem?

Kawtar: “Door altijd hard te blijven werken. Als Peter ziet dat je elke dag opnieuw met hetzelfde enthousiasme aan de show begint, is hij meer dan tevreden!”

Wanne: “Op tijd zijn, inderdaad hard blijven werken en enthousiast zijn.”

5. Wat is jullie slechtste karaktereigenschap?

Kawtar: “Ik zou soms wat assertiever mogen zijn. Achteraf denk ik dan: ‘Dju, op dat moment had ik toch iets moeten zeggen.’”

Wanne: “IJdelheid en onzekerheid. Ik koop gemiddeld vijf kledingstukken per week, ik ben daar gigantisch veel mee bezig. En ik heb heel veel bevestiging nodig, ik moet voortdurend horen of wat ik doe wel goed is.”

6. Als jullie één ding aan jezelf mogen veranderen, wat kies je dan?

Kawtar: “Mijn lengte. Het is nu niet dat ik daar ontzettend onzeker over ben, maar het zou in sommige situaties handiger zijn. Dan kan ik bijvoorbeeld misschien eens iets zíen tijdens een concert (lacht).”

Wanne: “Ik zou graag grotere ogen hebben. Nu heb ik echt spleetogen als ik lach, en ’s ochtends zijn mijn ogen enorm gezwollen. Maar over het algemeen ben ik tevreden met hoe ik eruitzie.”