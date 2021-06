MNM-dj Robin Keyaert is de zoon van Ingeborg: “Ik zou het erg vinden als mijn achternaam me vooruit hielp”

Film Acteurs dolblij met succesvol­le openings­week­end ‘The Fast and The Furious 9': “Cinema is back!”

28 juni Het lijkt erop dat de negende ‘The Fast and The Furious’-film dé blockbuster van de zomer gaat worden. De film haalde in z'n openingsweekend in Noord-Amerika maar liefst 58,6 miljoen euro op. Dat schrijft The Hollywood Reporter. Acteurs Charlize Theron (45) en Vin Diesel (53) toonden zich alvast dolblij.