MNM-dj Julie Van den Steen gaat nieuwe jaar in als vrijgezel



CD

31 december 2018

10u45 0 Showbizz Wat mag Julie Van den Steen (26) zichzelf toewensen voor 2019? Een goed lief! De MNM-dj en haar vriend Maarten hebben namelijk een punt gezet achter hun relatie.

De twee gingen een half jaar geleden al uiteen, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Ze waren twee jaar samen. “Maarten en ik zijn deze zomer als vrienden uit elkaar gegaan”, bevestigt Julie. “We gaan nu elk onze eigen weg en wensen elkaar het beste.”

Dat het nieuws over de breuk nu pas uitlekt, is geen toeval. Hoe spontaan de blondine op MNM ook is, ze is altijd discreet geweest over haar liefdesleven. Slechts één keer poseerden Julie en Maarten samen op de rode loper. Dat was tijdens de première van de theatervoorstelling Pippi Langkous in Antwerpen in oktober 2017. Eerder beleefde Julie nog een korte romance met Steven Van Herreweghe.