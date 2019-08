MNM-dj Dorianne Aussems wil pedofiel uitnodigen: “Ik heb respect voor wie de moed heeft om daarover te getuigen” KD

12 augustus 2019

06u36

Bron: De Standaard 8 Showbizz MNM dj-Dorianne Aussems (26) wil voor haar radioprogramma Generation M een pedofiel uitnodigen in de studio. “Liefst iemand jong”, verklaart de twintiger in de krant De Standaard. De VRT verbiedt het onderwerp niet. “Alles hangt af van de context”, reageert een woordvoerster in de krant.

Dorianne wil graag een jonge persoon uitnodigen die met dergelijke gevoelens zit. Het gaat dus niet om iemand die effectief pedofiele daden uitvoert. “Ik heb veel respect voor wie de moed heeft om daarover te getuigen en over hoe je die gevoelens binnenhoudt. Tegenwoordig is er zo weinig inleving in anderen. Het begrip is vaak ver zoek. Als dat op een serene manier kan, waarom dan niet?”

De VRT verbiedt de poging van Dorianne om een persoon met pedofiele gevoelens uit te nodigen voorlopig niet. “Alles hangt ervan af hoe je die behandelt, op welke zender, op welke uur, in welke context. Bij ons gebeurt dat altijd op een respectvolle manier, met de nodige duiding, vanuit verschillende invalshoeken”, klinkt het bij de omroep.