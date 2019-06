Exclusief voor abonnees MNM-dj Dorianne Aussems

presenteert haar eerste Marathonradio: “Een vermoeide presentator maakt de beste radio” CD

02 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De carrière van MNM-dj Dorianne Aussems (26) loopt vlot. Haar eerste seizoen van Generation M zit er bijna op, en samen met ervaren rotten Peter Van de Veire en Brahim waagt ze zich nu voor het eerst aan de presentatie van Marathonradio. “Peter is een soort mentor voor mij”, vertelt ze in Story.

Voor heel wat studenten is het kwakkelende lenteweer goed nieuws, want zij spenderen de komende weken voornamelijk boven hun boeken om zich voor te bereiden op de examens. Om hen een hart onder de riem te steken, maakt MNM voor de zevende keer Marathonradio. Vanaf zondag 2 juni zenden Peter Van de Veire, Brahim en Dorianne Aussems non-stop uit vanuit Leuven. Dorianne is blij met haar vuurdoop. “Marathonradio zorgt voor een groot samenhorigheidsgevoel. De blokkende studenten beseffen dat ze zich niet alleen door die examens moeten worstelen. Wij als dj’s bieden een luisterend oor én we voelen met hen mee. Letterlijk, want we presenteren in shiften van tien en veertien uur. Op weekdagen tussen twee en vier uur ’s nachts nemen we wel pauze, omdat we studenten ook het signaal willen geven dat je niet de hele nacht moet doorgaan.”

