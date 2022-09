MNM-dj Dorianne Aussems en Lotte Vanwezemael praten in ‘Generation M’ open over liefde, seks en masturbatie: “Zelf ben ik happy single”

ShowbitsOok in het nieuwe radioseizoen is MNM-dj Dorianne Aussems opnieuw van de partij met ‘Generation M’, misschien wel het meest open programma dat op nationale radio loopt. Het programma doorprikt taboes, zoomt in op maatschappelijke thema’s en gaat op zoek naar jongeren hun stem. Seksuologe Lotte Vanwezemael - daar omgegedoopt tot ‘SeksuoLotte’ - neemt er de vragen over seks en relaties voor haar rekening. “Dit seizoen is het zelfs met publiek, wordt alles gefilmd en kan je alles bekijken op VRT MAX”, straalt Dorianne. Lotte valt dan weer op dat de Vlaamse jongeren niet onderschat mogen worden qua openheid over seks en relaties: “We zijn minder preuts dan ze denken over Vlamingen”. Bekijk het in een nieuwe Showbits.