MNM-dj Dorianne Aussems belde met Perrie van Little Mix: "Het bleek Jesy te zijn"

16 april 2020

16u28

Bron: Instagram 2 Showbizz Tijdens de uitzendingen van MNM-dj van Dorianne Aussems (27) is er niet vaak stress te bespeuren, maar dat is achter de schermen wel anders. Op haar Instagram stories vertelde ze over een hilarische blunder tijdens een telefonisch interview met één van de meiden uit Little Mix.

“Oke, zot stressmoment, want ik ging bellen met Perrie Edwards van Little Mix”, vertelt Dorianne aan ons. ‘Facetimen terwijl ik presenteer, yolo! Een paar seconden voor het gesprek begint, merkt mijn collega op: dat is totaal niet Perrie!” De twee hebben geen idee wie er dan wel op hun scherm verschenen was, en zochten een creatieve oplossing. “We vroegen om haar naam even te spellen, zogezegd voor de juiste schrijfwijze.” Het bleek dan om Perrie’s collega Jesy Nelson te gaan, die braaf haar naam spelde. “Hallo Jess! Jow Jess. How are you these days Jess. Bye Jess”, sprak de enthousiaste MNM-dj haar tijdens het interview aan.

“Haar reactie toen we vroegen om haar naam te spellen was goud waard. Lekker professioneel, en zo. Ongeveer hetzelfde als je vraagt aan Miley Cyrus om haar naam te spellen”, lacht Dorianne. “Ze hebben op het laatste moment omgewisseld en een andere bandlid laten videocallen, zonder ons te verwittigen dus.” Gelukkig kan ze achteraf wel heel hard lachen om het voorval met haar collega. “Letterlijk 15 seconden voor we live gingen op de radio hadden we het door, jullie snappen niet wat wij meemaakten.”



