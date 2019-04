Mitch Fabry ontvangt BV’s in zijn make-upmobiel: "Doodnormaal in Hollywood, uniek in Vlaanderen" Jolien Boeckx

01 april 2019

00u00 0 Showbizz Hij was als make-upartiest al zeer geliefd bij onze BV's, maar nu schakelt Mitch Fabry (27) letterlijk en figuurlijk een versnelling hoger. Want hij is de eerste Vlaamse visagist met een make-upmobiel, om in alle luxe - en helemaal op z'n Amerikaans - te kunnen werken op filmsets en fotoshoots.

Van Tatyana Beloy en Charlotte Leysen tot Laura Tesoro, Marie Verhulst en de K3'tjes. Mitch 'Fix' Fabry (een bijnaam die hij trouwens kreeg van Beloy) ontvangt hen allemaal maar wat graag in zijn make-upstoel. "Op het Gala van de Gouden K's had ik maar vier minuten voor het kapsel van Charlotte. Dat was stressen, maar: I love it."

Toch zijn de voorzieningen om die kapsels te 'fixen' niet altijd ideaal op Vlaamse evenementen. "Onlangs stond ik om 5 uur 's ochtends op de set in een kleine opplooitent met nat gras onder mijn voeten. En het was ook nog eens ijskoud", zegt Mitch. "Een schril contrast met de gigantische make-uptrailer die ik in het begin van mijn carrière eens mocht gebruiken tijdens de opnames van de eerste 'Mega Mindy'-film in Malta. Daar werden ook scènes van 'Game of Thrones', 'Gladiator' en 'Troy' opgenomen en in die trailer hebben dus ook Amerikaanse make-upartiesten gewerkt. Wát een luxe en zo cool om in te werken. In Hollywood krioelt het van zulke trailers, maar bij ons zijn daar helaas geen budgetten voor... Daarom heb ik zelf maar een trailer laten maken, bij het bedrijf dat decorstukken levert voor Disney."

Tomorrowland

Het resultaat is een trailer van zo'n 7 meter lang met binnenin een comfortabele studio, waar twee modellen tegelijk kunnen zitten, een keuken, een tv-hoek en een zitbank. "Toch is deze trailer heel klein in vergelijking met de Amerikaanse, die zijn tot wel 25 meter lang", weet Mitch. "Dat zijn echte vrachtwagens, inclusief chauffeur. Gelukkig kan ik deze trailer gewoon met mijn B-rijbewijs besturen."

Onlangs gebruikte hij hem al op de release van de nieuwe cd van Slongs. En in de zomer gaan we Mitch en zijn trailer ongetwijfeld ook vaak zien rondrijden. "Vooral op filmsets en shoots op locatie. Op Tomorrowland gaan mensen hem ook kunnen bewonderen", zegt hij. "Maar je kan mijn trailer ook gewoon huren. In mei en juni zit ik bijvoorbeeld in het buitenland voor een nieuwe film. Het zou stom zijn mocht mijn trailer dan leegstaan."