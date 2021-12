‘Mister Night of the Proms’ John Miles (72) overleden

Showbizz Sportpa­leis-directeur Jan Vereecke over John Miles: “Moeilijk te vatten, in juli was John nog te gast bij ons”

“Hij wist nog maar twee weken dat hij ziek was.” Sportpaleisbaas Jan Vereecke is als goede vriend en oprichter van Night of the Proms, waar John Miles onlosmakelijk mee verbonden was, in shock na de dood van de zanger. “Drie maanden geleden waren we samen nog aan het golfen. Hij was wat moe, maar voelde zich verder goed.”

12:40