Mister Gay Belgium Raf Van Puymbroeck vertegenwoordigt ons land tijdens allereerste Mr Gay World All Stars TDS

27 november 2019

16u13

Even leuk als spannend nieuws voor Raf Van Puymbroeck (25). De Mr Gay Belgium 2016 zal ons land vertegenwoordigen tijdens de allereerste Mr Gay World All Stars-verkiezing. Die vindt plaats tussen 26 april en 3 mei 2020 en wordt gehouden in Zuid-Afrika.

Van Puymbroeck won in 2016 de titel van Mr Gay Belgium, Mr Gay Europe en werd derde op de Mr Gay World verkiezingen. Nadien bleef hij de boodschap van diversiteit uitdragen dit onder meer via het Men On High Heels-project TRINXX, waarmee hij dit jaar nog in de finale van het RTL5-programma ‘Hollands Got Talent’ stond. Eerder waagden ze ook al hun kans bij ‘Belgium’s Got Talent’.

Met de campagne ‘Dare To Be Different’ trekt Van Puymbroeck als eerste Belg eind april 2020 naar Zuid-Afrika, om deel te nemen aan de ‘All Stars’-editie van Mr Gay World.