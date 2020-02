Mister Gay Belgium lanceert campagnevideo met hulp van bekende topsporters SDE

14 februari 2020

14u10 0 Showbizz Matthias De Roover (26) mag zich nog enkele maanden Mister Gay Belgium noemen, en daar wil hij optimaal gebruik van maken. Hij lanceert daarom een nieuwe campagne die focust op sport en diversiteit, met behulp van heel wat bekende topsporters zoals Jelle Van Damme (36) en Ann Wauters (39).

Matthias De Roover is zelf actief als voetballer bij FC Eksaarde en weet dus uit de eerste hand dat sport en diversiteit niet altijd zo gemakkelijk samengaan. Daarom lanceert hij de campagne #SPORT4ALL, samen met enkele topsporters, atleten en prominente personen uit de sportwereld. Voetballer Jelle Van Damme, basketbalspeelster Ann Wauters, voormalig bokskampioen Freddy de Kerpel, Olympisch kunstschaatser Jorik Hendrickx, negenvoudig wereldkampioene boksen Daniella Somers en scheidsrechter Robin Lefever getuigen in de campagnevideo allemaal over hun persoonlijke ervaringen over sport en diversiteit. Centrale boodschap van de campagne is dat iedereen overal 100% zichzelf moet kunnen zijn, ook binnen elke sporttak.

Sinds kort werkt Matthias ook samen met de Royal Belgian Football Association en fungeert hij als contactpersoon-aanspreekpunt voor sporters, voetballers met LGBT-vragen.

Matthias mag zich nog slechts enkele maanden Mister Gay Belgium noemen, want donderdag werden de 12 finalisten van dit jaar voorgesteld. Op 23 mei 2020 wordt zijn opvolger gekozen.