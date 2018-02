Mister Gay Belgium Jaimie Deblieck aangevallen en uitgemaakt voor "fucking homo" avh

10 februari 2018

09u51 735 Showbizz Mister Gay Belgium 2017 Jaimie Deblieck is gisteravond aangevallen na een avondje uit in zijn thuisstad Roeselare. Hij kreeg enkele stampen en werd op de grond geduwd. Hij werd ook uitgemaakt voor “fucking homo”.

Jaimie Deblieck is erg aangeslagen door de aanval. Hij ging naar het ziekenhuis voor controle en deed melding bij de politie. Later op de dag gaat hij terug naar de politie, die de zaak ernstig neemt.

"Jaimie is teleurgesteld en ook boos", vertelt Mister Gay Belgium-organisator Bram Bierkens. "Maar hij is een sterke persoonlijkheid. Bedreigingen en andere negatieve commentaren na zijn verkiezing, heeft hij ook overleefd. Ik snap niet dat mensen zoiets doen. We zijn er nog lang niet qua acceptatie."

Deblieck zette vanochtend een foto op Facebook. “Mij vanachter aanvallen is één ding, maar mij uitschelden voor ‘fucking homo’ gaat je nog bezuren. Ik laat het hier niet bij, lafaard”, schreef hij bij de foto.

Haat en geweld kunnen steeds gemeld worden bij de politie of op Uni-Form, een app en online platform dat holebifobie en transfobie in kaart brengt.