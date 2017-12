Missie geslaagd: Toto met 'Africa' hoogste nieuwkomer in 'De Tijdloze' mvdb

'Africa' van Toto is dit jaar de hoogste nieuwkomer in De Tijdloze 100 van Studio Brussel. Het eightiesnummer komt binnen op plaats 37. Missie geslaagd voor vijf vrienden uit het Lokerse die een hele Facebookcampagne op poten hadden gezet.

Voor hen hoeft het niet altijd Nirvana, Metallica of Gorki te zijn en verdient de catchy song uit 1982 een plek tussen de rockgroten. Meer dan 1.700 personen steunden in de afgelopen weken hun pagina 'Stem Toto - Africa op 1 in De Tijdloze'. De keuze voor het nummer is ingegeven door een van de vijf vrienden, die onlangs naar - jawel - Afrika verhuisde.

Tweedehoogste binnenkomer is Pearl Jam-zanger Eddie Vedder met 'Society', uit de soundtrack van Into The Wild. 'Angie' van The Rolling Stones stond sinds de start van De Tijdloze in 1987 onafgebroken genoteerd, haalde ooit de nummer één, maar is in editie 2017 uit de lijst verdwenen. Sterkste stijger dit jaar is 'In The End' van Linkin Park. Zanger Chester Bennington (41) stapte in de zomer uit het leven. De plaat stijgt 55 plaatsen tot de zeventiende plek.