Missie geslaagd! ‘F.C. De Kampioenen’-marathon van 24 uur in bioscoop nu echt op komst TDS

27 oktober 2018

09u25 0 Showbizz Miserie, miserie, miserie... zou Fernand Costermans zeggen in ‘ F.C. De Kampioenen’. Maar voor de fans is het wél goed nieuws: VRT heeft de ludieke uitdaging die ze aangingen op Twitter verloren. Daar riep iemand op om 24 uur lang een ‘F.C. De Kampioenen’-marathon te organiseren, als hij 5.000 retweets kon verzamelen.

En dus staat het nu ook echt te gebeuren: binnenkort kan je naar de bioscoop om daar 24 uur lang non-stop naar ‘F.C. De Kampioenen’ te kijken. Waar en wanneer de marathon precies doorgaat is nog onduidelijk. Maar via Twitter laat VRT alvast weten dat ze het evenement wel degelijk plannen. “Belofte maakt schuld! De 5.000 retweets zijn gehaald dus de F.C. De Kampioenen-marathon komt eraan”, schrijven ze. Via de sociale media zullen ze de komende tijd de verdere details delen.

Via Twitter had een fan, met het toepasselijke account Fernand Costermans, opgeroepen om 24 uur lang een marathon van de serie te houden in de bioscoop. “Hoeveel retweets voor een ‘F.C. De Kampioenen’-marathon in de bioscoop?”, luidde de vraag. “5000 retweets en we hebben een deal”, klonk het strijdvaardig.

Belofte maakt schuld! De 5.000 retweets zijn gehaald dus de F.C. De Kampioenen-marathon komt eraan! 🤩🎉 https://t.co/F1tb9FGW9w één(@ een) link