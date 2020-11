Miss Limburg Aïcha Thomis heeft haar vader nog maar 2 keer gezien: “Nochtans woont hij maar 15 kilometer van mijn deur”

ShowbizzAïcha Thomis (20) uit Hasselt is de nieuwe Miss Limburg. Maar wannéér en óf zij kan meedingen naar het kroontje van Miss België is nog onduidelijk. “Toch is het al druk geweest”, zegt de studente personal trainer & sportverzorger.

“Ik heb altijd op internationaal niveau aan hiphopdansen gedaan. Daar ben ik mee moeten stoppen omdat ik een scheur in m’n lies had. Sindsdien geef ik dansles én dans ik in het showballet van Vlaamse artiesten als Laura Lynn, Frank Galan en SteveTielens. Ook ben ik bezig met het afleggen van politieproeven.”

Oh, heb je een zwak voor mannen in uniform?

“Mijn mama vindt het raar, maar het is altijd mijn droom geweest om politieagente te worden. En liefst bij de speciale eenheden. Om drugsdealers te klissen en zo. Maar ik moet realistisch blijven. Wellicht zal de politie eerder een grote sterke beer sturen om een drugsinval te doen. Ik meet slechts 1m63.”

Jouw leven ging niet over rozen, hé. Een vaderfiguur heb jij nooit gehad.

“Mama is Belgische en mijn vader Marokkaans. Het kwam tussen hen heel snel tot een breuk. Het werd in islamkringen niet aanvaard dat mijn vader een relatie had met een westerse vrouw, zie je. Maar mama was zwanger geraakt. En ze heeft ervoor gekozen om mij alleen op te voeden. Mijn vader heb ik slechts twee keer gezien. Hij heeft mij ooit een pannenkoek gekocht, dat weet ik nog. Sindsdien hebben we geen contact meer.”

Knaagt dat niet?

“Heel erg. Mijn beste vrienden hebben allemaal een goede band met hun papa. Liefst van al zou ik óók een vaderfiguur in mijn leven hebben. Mama ‘speelt’ wel voor papa, maar da’s niet hetzelfde.”

Heb jij contactgegevens van je vader?

“Ik heb hem eens proberen te contacteren op Facebook. ‘Want als ik achttien ben, wil ik hem zien’, heb ik altijd gezegd. Ik heb dus een bericht gestuurd, maar hij heeft niet geantwoord én mij geblokkeerd.”

Kan jouw miss-lint misschien het ijs breken?

“Ik heb daar even op gehoopt. Maar da’s eigenlijk niet de juiste beweegreden. Dan heeft het niets met liefde te maken. Het stomme is dat hij in Genk woont en ik in Hasselt. Op minder dan 15 kilometer van mijn deur...”

Dichter dan jouw lief, want hij woont niet in België.

“Klopt. Ik ben met Education First naar Miami geweest en leerde hem daar kennen, maar hij woont in Frankrijk. We hebben dus een langeafstandsrelatie. Door corona zien Mathis en ik elkaar minder. Hij is ook niet naar de finale van Miss Limburg kunnen komen. We zijn nu twee jaar samen. Ik sluit niet uit dat we gaan samenwonen, in Brussel. Ik zou heel graag naar Frankrijk verhuizen, maar om daar politieagent te worden, moet je de Franse nationaliteit hebben.”

Je bent nu Miss Limburg. Straks hopelijk Miss België?

“Dat ik Miss Limburg ben betekent niet dat ik automatisch doorga naar de nationale selectie. En door corona is de timing hoogst onduidelijk. Maar het lijkt me fijn om in de voetsporen van Celine Van Ouytsel te treden. Ik denk dat ik een goede Miss België zou zijn. En om een job in de media te kunnen versieren, zou ik mijn ambitie om politieagent te worden wel laten vallen, denk ik.”

