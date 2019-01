Miss Exclusive strikt Véronique De Kock als presentatrice: “Wij kunnen haar wél betalen” TDS

15 januari 2019

06u16

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Vindt Darline Devos Véronique De Kock (41) te duur om Miss België nog te presenteren, dan trekt Miss Exclusive-organisator Ken Stevens wel de geldbeugel open om Véronique te strikken. “Een Porsche heb je niet voor één euro, hé”, zegt hij met een knipoog in Dag Allemaal.

Er was heel wat om te doen, toen bekend raakte dat De Kock dit jaar níet als presentatrice op het podium van Miss België zou staan. Er kwam zo een einde aan een twaalf jaar durende traditie. Haar plaats werd ingenomen door die andere ex-Miss België, Virginie Claes (36). “We hebben er eens over gebabbeld, en dit leek ons het beste”, verklaarde Darline. Maar volgens Manuel Goossens, de verloofde van Véronique, was er meer aan de hand. “Een budgettaire kwestie”, klonk het. De vraagprijs, die volgens bronnen tot 7.500 euro voor een opdracht zou bedragen, lag voor Darline simpelweg te hoog.

Kant gekozen

“Wij zijn bijzonder verheugd dat wij Véronique De Kock wél hebben kunnen strikken”, zegt Ken Stevens, de organisator van Miss Exclusive, dat dit jaar in het Casino van Knokke plaatsvindt op 26 januari. “In kwaliteit moet je investeren. Wij hebben de vraagprijs van Véro dus wel betaald. Zij zal onze hele show naar een hoger niveau tillen. Een Porsche heb je ook niet voor één euro, hé.”

Jullie hebben dus die 7.500 euro op tafel gelegd?

Over haar prijs kan ik niet uitweiden. Dat is contractueel vastgelegd. Véronique moet ook haar werk doen, hé. Zij moet zich voorbereiden op die ­presentatie. Daar kruipt enkele weken tijd in. Bovendien is en blijft Véro het paradepaardje onder de Vlaamse presentatrices. Ze is de beste in haar vak. Wat zou ik mij dus nog meer kunnen wensen? Als anderen niet zoveel willen neertellen, dan begrijp ik dat Véronique dat weigert.

Hoe kwam jij bij haar ­terecht?

Véronique en ik hebben elkaar twee jaar geleden voor het eerst ontmoet. Toen hadden we al afgesproken dat ze naar onze verkiezing zou komen. Maar omdat Véronique nog onder contract lag bij zender FOX, stak Darline daar een stokje voor. Blijkbaar kwam dat geld de afgelopen jaren steeds van de zender, en dus niet uit de kassa van Miss België.

En dat is nu dus niet meer geval?

Nee, en wellicht heeft dat er veel mee te maken. Toen we begin dit jaar onze beste wensen uitwisselden, kwam haar presentatie bij Miss België ter sprake. “Ik ben vrij, dus ik kan je show presenteren”, zei ze mij ineens. En het plaatje klopt perfect. Onlangs zijn we dan samengekomen om alles te ­bespreken. Ik ben blij dat Véro onze kant heeft gekozen.

Véronique zal niet alleen presenteren, maar samen met Joke van de Velde.

Inderdaad, ook Joke is een voormalige Miss België. En ze hebben ook allebei de verkiezing al zelf georganiseerd. Dat Véronique en Joke nu beiden voor Miss Exclusive kiezen, moet pikken bij Darline Devos.

Doet Véronique dit dan niet uit wraak?

Nee, dat zou Véro niet doen. Dat heeft ze ook zelf gezegd. Het draait voor haar ook om het prestige, niet alleen om het geld. Véro staat op een punt in haar leven waarop ze opdrachten niet meer móet accepteren. Ik denk niet dat zij dat geld nog echt nodig heeft.

‘niet genoeg geld!’

Wanneer we Véronique De Kock zelf om een woordje uitleg vragen, reageert ze kort maar krachtig. “Mijn presentatie bij Miss Exclusive is een job als een andere. Weet jij wel hoeveel missverkiezingen ik zo per jaar presenteer? Meer wil ik daar niet over kwijt. Dit is iets tussen mij en Darline”, klinkt het. “En het is niet omdat ik een job weiger, dat ik die kwijt ben. Als ik dat doe, dan is dat omdat ik niet akkoord ga met de betaling. De voorbije twaalf jaar heb ik steeds voor hetzelfde bedrag gepresenteerd. Dus nee, ik vraag nu niet ineens meer geld. Zeg het dan maar gewoon zoals het is: Darline had simpelweg niet genoeg geld!”

Ook Joke Van de Velde (39) laat van zich horen: “Het geeft me veel voldoening om samen met Véro te mogen presenteren. Wij gaan er een succes van maken”, zegt ze. “En wat het budget voor de presentatie van Miss België betreft, daar heb ik geen zaken mee. Ik heb in ieder geval m’n vaste, faire presentatietarieven en daar hou ik me aan. Ik kijk enkel naar mezelf en maak ­andermans rekening niet.”