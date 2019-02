Miss Exclusive krijgt BMW onder de billen DBJ

22 februari 2019

22u02 3 Showbizz De 19-jarige Caro Van Gorp uit Turnhout werd vorige maand uitgeroepen tot nieuwe Miss Exclusive - het mini-zusje van Miss België. Ze kreeg een kroontje van 28.000 euro op het hoofd en nu kreeg Caro ook een gloednieuwe BMW onder de billen.

De afgestudeerde kapster draait al een tijdje mee in het wereldje en is een graag geziene podium-miss in het wielermilieu. Van Gorp werd verkozen tijdens een show die werd samen gepresenteerd door Veronique De Kock en Joke van de Velde, en rechtstreeks te volgen was op Stories-TV.