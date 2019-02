Miss Exclusive Caro Van Gorp lijdt aan huidziekte: “Ik heb geen leuke kindertijd gehad” MV

Bron: TV Familie 0 Showbizz Caro Van Gorp (19) uit Turnhout is gekroond tot Miss Exclusive 2019. “Ik vind het heel straf dat ik heb gewonnen”, zegt Caro in TV Familie. “Want vorig jaar lukt het niet om in de finale van Miss België te geraken.”

Had jij dan liever het Miss België-kroontje gewonnen dan dat van Miss Exclusive?

Och, zo bekijk ik dat niet. Ik ben - echt waar - héél blij met de titel van Miss Exclusive. Ik heb daar jaren van gedroomd, van zo’n misskroontje. Als kind volgde ik al de nationale missverkiezingen van een heleboel landen. Ja, ik vond dat allemaal geweldig, al die glamour, al die emoties als het meisje in kwestie dan als winnares werd uitgeroepen. Maar ik was er vrij zeker van dat ik daar nooit voor in aanmerking zou kunnen komen.

Toch niet omdat jij jezelf niet mooi genoeg vond?

Het had vooral met mijn minieme lengte te maken. Ik ben nogal aan de kleine kant, zie je.

Hoe groot ben jij dan wel?

1m64. Dat is niet abnormaal klein natuurlijk. Maar in het missenwereldje val ik uit de toon. Ik kreeg vroeger wel eens te horen dat een kleine miss minder goed in de markt ligt. Maar dat heb ik me niet aangetrokken. Oké, ik heb geen mannequinlengte, maar ik ben ervan overtuigd dat ik Miss Exclusive gewonnen heb omdat de jury mij de beste vond. Voilà.

Als miss wil jij een statement maken. Welk precies?

Ik vind gewoon dat je niet perfect hoeft te zijn om jezelf aan de wereld te tonen en om je kansen te wagen in het leven. Ik ben bijvoorbeeld met vitiligo geboren. Een huidaandoening, waardoor ik pigmentatievlekken heb in m’n hals en een deel van m’n aangezicht. Dankzij mijn titel kan ik dergelijke aandoeningen nu onder de aandacht brengen. En tonen dat je ondanks dat wel degelijk iets moois kunt bereiken.

Hebben die vlekken jou vroeger erg onzeker gemaakt?

Mja, toch wel. Het is bij mij goed zichtbaar, en dus maken mensen daar wel eens een ongepaste opmerking over. ‘Hebt ge uw fond de teint niet goed uitgesmeerd?’ Of: ‘Hey, witte vlek!’ Zeker als kind is dat erg pijnlijk.

