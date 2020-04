Miss Engeland legt kroontje opzij om als dokter bij te springen in coronacrisis mvdb Bron: SkyNews

07 april 2020

22u07 0 Showbizz De huidige Miss Engeland legt haar kroontje tijdelijk opzij om als arts (in opleiding) haar collega’s te vervoegen in een ziekenhuis in het oostelijke havenstadje Boston (Lincolnshire). De in 1996 geboren Bhasha Mukherjee wil haar handen uit de mouwen steken nu het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk volop woedt, met tot nu toe 6.159 doden.

De Engelse schoonheidskoningin met Indiase roots is teruggekeerd uit India waar ze voor haar job als miss liefdadigheidswerk verrichtte. Ze bezocht onder meer weeshuizen voor achtergelaten meisjes. “Wat ik daar deed was belangrijk, maar ik kan me nu beter nuttig maken in het ziekenhuis”, verklaarde ze aan Sky News. “Het is hetgeen waar ik voor gestudeerd heb en wat ik als beroep wil uitoefenen”.

Mukherjee werkt normaal op de pneumologie-afdeling (luchtwegen), maar zal worden ingeschakeld op afdelingen waar het tekort aan artsen en verpleegkundigen het grootst is. Sinds haar terugkomst uit India zit ze momenteel nog even in preventieve thuisquarantaine. Eens die achter de rug, kan ze aan de slag.