Miss België zet deelneemster uit verkiezing na ruzie over naaktfoto’s, kandidate mag niet reageren: “Ander krijg ik juridische problemen”

ShowbizzOpmerkelijk nieuws in de aanloop naar de nieuwe Miss België-verkiezing. Het bestuur achter de wedstrijd maakt bekend dat kandidate Flore Pensaert (25) uit de verkiezing is gezet. Volgens de deelneemster omwille van haar professionele werk als naaktmodel, maar volgens de organisatie is er meer aan de hand.

De Oost-Vlaamse Flore Pensaert stond plots in het middelpunt van de belangstelling toen ze in interviews verklaarde dat ze naaktfoto’s zou aanbieden aan diegenen die op haar zouden stemmen. Pensaert ontkende dit echter stellig en beweerde dat het ‘slechts’ om een foto in bikini ging. Desondanks heeft deze controverse haar naar eigen zeggen haar deelname aan de verkiezing gekost.

Via sociale media deelde Pensaert haar versie van de feiten. “De redenen die werden genoemd voor mijn schorsing zijn mijn werk als artistiek naaktmodel en een fotoshoot in Parijs die, volgens het comité, niet strookt met de waarden van Miss België”, schreef ze op Instagram.

Darline Devos, voorzitster van Miss België, spreekt dat echter tegen. “Flore Pensaert werd niet ontslagen door die naaktfoto’s, wel omwille van een vreselijk lelijk scheldwoord dat ze over mij op Instagram had geuit”, vertelt de organisatrice ons. “En als iemand mij op zo’n manier uitscheldt, dan is er geen enkele vorm van samenwerking meer mogelijk.”

“Ik kan noch verdedigen noch bevestigen”

Als reactie daarop plaatste Pensaert nog een nieuwe post op Instagram. Al brengt die veel meer duidelijkheid. Ze kan niets onthullen zonder in de problemen te komen op juridisch vlak, schrijft ze. “Zoals ik al eerder zei: elk conflict dat zich voordeed (ik kan niet onthullen wat wel of niet gebeurd is) gebeurde na de communicatie van het beëindigen van mijn kandidatuur.”

“Terwijl ik mezelf wettelijk bescherm tegen verdere schade door niets negatiefs te zeggen over Miss België, komt Darline naar buiten met verhalen die ik niet kan verdedigen of bevestigen omdat ik dan juridische problemen zou krijgen. Ik ben bedroefd over deze situatie maar vertrouw erop dat de media waarheidsgetrouwe verhalen brengen.”

“Ik wens Darline veel succes met de rest van de competitie en hoop dat ze de kracht vindt om door te gaan zonder de behoefte te voelen om onze situatie verder te bespreken. Mensen die mij kennen, zijn op de hoogte van het volledige verhaal en dat is genoeg”, besluit Pensaert.

